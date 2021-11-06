Убитого иностранца нашли на стройке в Шымкенте

Убийство произошло в микрорайоне Самал-3. Труп нашли в подвале строящегося дома, сообщает Zakon.kz.

Убитый и подозреваемый в убийстве – граждане Узбекистана, передает Otyrar.kz.

По словам местных жителей, на стройке работали 5-6 рабочих. Оттуда никуда не выходили.

По одной из версий, погибший — строитель-гастарбайтер. Удар ножом пришелся в область сердца. Спасти мужчины у врачей не было ни шанса. Подозреваемого задержали на месте.

При проверке установлена личность потерпевшего, который прибыл на заработки. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство". заместитель начальника ДП Шымкента Серик Ергешов