Товаропроизводители из трех областей приехали в столицу на сельхозярмарку

В Нур-Султане продолжаются ярмарки товаропроизводителей со всех регионов Казахстана. В эти выходные на площадке около ТРЦ "Хан Шатыр" свою продукцию представили Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская области и Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на холод, жители и гости столицы активно скупают продукцию с прилавков. Особенно востребованы говядина, молочные продукты, рыба и овощи. При этом стоимость товаров на 10-15% дешевле рыночной.

Сегодня мы, хоть и в холод, но решили привезти свою продукцию. Население постепенно собирается. Продаем свои товары до вечера, завтра утром снова выходим. В основном хорошо проходит рыба. Видимо, из-за того, что наши цены намного ниже, чем в магазинах, товар раскупают быстро, – рассказала продавец Ардак.

Кроме того, предлагается широкий ассортимент товаров: говядина, конина, баранина, мясо птицы, молочные и кисломолочные продукты, овощи (картофель, лук, морковь, капуста), фрукты, яйца куриные, рыба, крупы, мука и др.

Я здесь купила яблоки, огурцы, говядину и рыбу. Стоимость яблок примерно от 350 тенге. В магазине рядом с домом беру по 550 тенге. Поэтому решила прийти на ярмарку, воспользоваться тем, что выходной день. Это очень удобно, – поделилась жительница города Сымбат.

Отметим, ярмарка будет проходить 6 и 7 ноября. На следующих выходных свою продукцию представят еще свыше 200 товаропроизводителей.