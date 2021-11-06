Дети на тонком льду – полиция Нур-Султана обратилась к горожанам

6 ноября в 14:36 на столичный канал "102" поступило сообщение о том, что на тонком льду реки Ишим по ул. Кажымукана играют дети, сообщает Zakon.kz.

Опасные игры попали на видео. Дети гоняются друг за другом, перебегают реку, еще не успевшую окончательно застыть.

На место был направлен автопатруль. Сотрудниками полиции установлены двое несовершеннолетних детей в возрасте 9-10 лет, которые являются братьями, а также их родители. На место инцидента была приглашена мать мальчиков. пресс-служба ДП города Нур-Султан

С ней и детьми полицейские провели профилактическую беседу о недопущении подобных фактов, об опасности и последствиях игр на водоемах.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что переходить водоемы на неокрепшем льду строго запрещается. Такие развлечения крайне опасны и могут привести к трагедии.