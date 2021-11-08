Токены Tesla упали почти на 7% после поста Илона Маска в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск попросил пользователей Twitter помочь ему определиться с решением о продаже 10% своих акций Tesla для оплаты "налога на богатых", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий законопроект, который сейчас находится на стадии рассмотрения, обязывает 10 самых богатых американцев заплатить в казну от $5 до $10 млрд в виде налога.

В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы это поддерживаете? Я в любом случае прислушаюсь к этому опросу, – написал Маск в Twitter.

После опроса Илона Маска токены Tesla упали в цене на 6,8%.

Сообщается, что на криптовалютной бирже FTX токены компании торговались вечером 7 ноября по цене $1139, что на 6,8% ниже по сравнению с показателями 5 ноября. Агентство также прогнозирует падение стоимости ценных бумаг Tesla после открытия торговых площадок утром 8 ноября.