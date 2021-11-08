В Казахстане за сутки 1031 человек заболел COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 ноября 2021 года. В стране зафиксирован резкий спад заболевших коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 318. Например, в Алматы количество больных уменьшилось на 76, в Алматинской области – на 55, в Туркестанской области – на 20, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 949 630 случаев.
В Казахстане 1080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 901 843 человека.
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