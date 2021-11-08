В Казахстане за сутки 1031 человек заболел COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 ноября 2021 года. В стране зафиксирован резкий спад заболевших коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 318. Например, в Алматы количество больных уменьшилось на 76, в Алматинской области – на 55, в Туркестанской области – на 20, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 115,

в городе Алматы – 135,

в городе Шымкент – 10,

в Акмолинской области – 89,

в Актюбинской области – 9,

в Алматинской области – 34,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 60,

в Жамбылской области – 16,

в ЗКО – 15,

в Карагандинской области – 111,

в Костанайской области – 119,

в Кызылординской области – 15,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 139,

в СКО – 142,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 949 630 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 61,

в городе Алматы – 114,

в городе Шымкент – 10,

в Акмолинской области – 134,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 67,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 263,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 131,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области – 110,

в Павлодарской области – 34,

в СКО – 79,

в Туркестанской области – 54.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 901 843 человека.