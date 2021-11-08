Сразу 556 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 8 ноября лечение от КВИ продолжают получать 40 856 человек (35 528+ и 5 328 КВИ-), из них в стационарах – 7563, на амбулаторном уровне – 33 293.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 556,

• в состоянии крайней степени тяжести – 144,

• на аппарате ИВЛ – 104.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

6 ноября зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 60 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80 356, летальных случаев – 5071, выздоровевших – 69 957.