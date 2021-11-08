Казахстанские бизнесмены представляют сельскохозяйственную и пищевую продукцию в Шанхае

27 казахстанских предприятий представляют продукцию на IV Китайском международном импортном ЭКСПО /CIIE/. Мероприятие проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Казахстан с первых лет участвует в этой выставке. Для наших товаропроизводителей выставка очень интересна. Всего за четыре года в ней приняло участие более 100 компаний. В этом году 27 предприятий представят Казахстан в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, – сказал заместитель генерального директора Центра развития торговой политики QazTrade Нуралы Букейханов в интервью Синьхуа.

Он отметил, что Казахстан акцентировал внимание на расширении ассортимента продукции предприятий мясной и мукомольной отрасли, хлебобулочных продуктов и кондитерских изделий. Кроме того, на выставке представят масложировую, молочную и вино-водочную продукцию, а также мед, соль и мороженое.

По словам Букейханова, в этом году CIIE проходит в гибридном формате. Он подразумевает доставку казахстанской продукции в Китай для дегустации. Сами же предприятия доступны онлайн. Участники выставки проводят B2B-переговоры в специальной комнате.

За годы участия Казахстана в CIIE подписаны контракты на поставку продукции на сумму порядка 400-500 млн долларов. В этом году ожидается заключение экспортных соглашений на сумму более 150 млн долларов. Эти сделки получат приоритетное право прохождения инспекции по ветеринарному и санитарному контролю.

Одна из старейших казахстанских компаний по производству пищевой и технической соли в четвертый раз подряд участвует в CIIE.

История нашей компании начинается в 1925 году, то есть ей уже почти 100 лет. Мы участвуем в четвертый раз. Это подтверждает нашу заинтересованность в выходе именно на рынок КНР, – заявил директор по продажам компании "Аралтуз" Евгений Король.

Компания участвует в выставке в онлайн-формате и отправила два вагона соли в Китай. Соль адаптирована для китайского рынка. Король надеется на экспорт серьезных объемов продукции в КНР.

Я был на первой CIIE в Китае, выставка на самом деле грандиозная. Мы представляли соль, а в некоторых павильонах были даже космические корабли, новые технологии, робототехника. Выставка огромная и охватывает практически все отрасли и производства, которые сейчас существуют на Земле, – вспомнил о своем первом участии в мероприятии Король.

Еще одна казахстанская компания, Meat Processing and Service, надеется заключить новые контракты на CIIE.

Мы – одна из четырех компаний, которые получили лицензию, аккредитацию в Казахстане на продвижение мяса на китайский рынок. Мы имеем свою откормочную базу на 3 тыс. голов единовременного содержания быков. Отправляем мясо в замороженном виде на китайский рынок, – сообщил основатель, консультант компании Бахытжан Абдрасилов.

Компания экспортирует органическую говядину высокого качества. В этом году она в третий раз участвует в CIIE. В 2019 году Meat Processing and Service заключила контракт на 50 млн долларов. За шесть месяцев работы с Китаем экспортировано порядка 2,5 тыс. тонн мяса.

Казахстанский производитель безалкогольных и алкогольных напитков Global Beverages представляет на CIIE широкий ассортимент своей продукции.

Это наше второе участие в выставке. Мы поработали над ассортиментом, упаковкой. Надеемся достойно представить себя на CIIE, – сказал управляющий по экспорту Дмитрий Жуков.

Он добавил, что компания еще не заключала контрактов и открыта ко всем предложениям.

Мы очень надеемся, что это будет не просто шоу-показ, а заключение реальных договоров и выход на китайский рынок. Это даст нам большой толчок к росту, – считает представитель компании.

Также он ожидает, что китайские предприниматели проявят интерес к Казахстану, а поставки продукции друг другу приведут к росту взаимного товарооборота на благо двух стран.