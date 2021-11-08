Всемирный банк выделит грант на реформирование системы сельского хозяйства Казахстана

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев договорился с руководством Всемирного банка в Вашингтоне о сотрудничестве по программе технической помощи, нацеленной на поддержку развития сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

По информации Минсельхоза, Ербол Карашукеев на встрече с руководством Всемирного банка обсудил вопросы предоставления технической помощи Казахстану, рассчитанной на два года, за счет грантовых средств, направленных на поддержку создания устойчивой агропродовольственной системы, ориентированной на рост сельского хозяйства, минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение более высоких результатов в области продовольственной безопасности и питания на основе приоритетов Национального проекта развития АПК на 2021-2025 годы.

В рамках технической помощи международными экспертами совместно с Министерством сельского хозяйства РК будет проведен углубленный анализ системы субсидирования с учетом международного опыта в данной сфере, предложены эффективные меры господдержки, оказано содействие в предоставлении финансовой поддержки.

Кроме того, принимая во внимание изменения климата, подверженность части Казахстана засухе, Всемирный банк разработал ряд рекомендаций по снижению ее влияния на сельское хозяйство и выработке эффективной стратегии по управлению и смягчению последствий. По заверению казахстанской стороны, данные рекомендации будут тщательно изучены всеми заинтересованными органами.

Стороны подтвердили приверженность достижению позитивных результатов в рамках технической помощи, а также договорились поддерживать высокую динамику контактов.

Программа уже сотрудничает с 13 странами, чтобы поддержать их в аналитической работе и предоставить технически, экономически и социально осуществимые варианты реформ. В рамках помощи по перестройке сельскохозяйственной политики банк организовывает политические круглые столы высокого уровня для повышения глобальной осведомленности и формирования консенсуса в целях мобилизации усилий по переходу к устойчивому сельскому хозяйству.