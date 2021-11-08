За кражу 10 тыс. тенге жительница ВКО отправлена работать в котельную

Женщина, обворовавшая своего приятеля, приговорена к трем месяцам общественных работ в качестве разнорабочей, передает Zakon.kz.

За кражу денег суд обязал ее выплатить 43 755 тенге и 240 часов (по 4 часа в день) отработать в одной из котельных города.

Как сообщили в пресс-службе ДУИС ВКО, 40-летняя женщина, изрядно выпив со своим возлюбленным в одной из гостиниц Семея, воспользовалась тем, что он заснул, и обворовала его. На судебном заседании потерпевший рассказал суду, что обнаружил пропажу одной денежной купюры в размере 10 тыс. тенге, которую он спрятал в носок.

На сегодняшний день осужденная без нареканий полностью отработала назначенные часы и была снята с учета, – прокомментировал начальник отдела майор юстиции Эрик Усербаев.