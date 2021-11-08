Стало известно, где пройдет Чемпионат мира по боксу-2023

В Белграде финишировало мировое первенство по боксу, сообщает Zakon.kz.

Удачно сложились эти состязания для казахстанских боксеров. Здесь они завоевали пять медалей (два "золота", два "серебра" и одну "бронзу"). Это позволило казахстанцам занять второе общекомандное место. На первом – кубинцы, к которых три медали высшей пробы и две "бронзы".

По итогам мирового первенства-2021 АIBA опубликовала новый рейтинг среди лучших сборных планеты, и Казахстан в нем стал первым.

Представитель Кубы Энди Крус Гомес, ставший чемпионом мира в весе до 63,5 кг, признан лучшим боксером турнира, ему вручен Кубок Вэла Баркера, который до этого принадлежал казахстанцу Бахтияру Артаеву.

Следующий Чемпионат мира по боксу пройдет в 2023 году в столице Узбекистана – Ташкенте.

Куандык Шынасилов