"Тайны вокруг нас": диетическое блюдо древних кочевников

Последний выпуск программы "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия посвящен блюду, которое давно и плотно обосновалось в гастрономии народов Центральной Азии, передает Zakon.kz.

Асып (асип) – традиционное и диетическое блюдо, внешне напоминающее сосиски. Для приготовления асыпа необходимо соблюдать принципы чистого забоя скота.

Кровь надо пустить. Ни в коем случае нельзя резать сердце. Надрезаются артерии, сердечные мышцы. Когда вся кровь стекла – мясо считается достаточно чистым, – объясняет руководитель лаборатории пищевых биотехнологий Юрий Синявский.

Мякоть – одна из составляющих блюда. По большей части оно изготавливается из печени, легких и сердца убитого животного, иными словами – субпродуктов. Обычно эти сосиски делают из баранины.

Печень содержит в себе большое количество витаминов группы B и железа. Ее рекомендуют людям с железодефицитной анемией.

Курдючное сало улучшает трофику, снижает и снимает воспалительные процессы. В нем много насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Благодаря этому жиру асып получается сочным.

Асып – по сути, тоже колбаса, но она намного полезнее. В ней нет примесей. Там правильно сочетаются мясо и зерновые продукты, – говорит этнограф, историк казахской кухни Айгерим Мусагажинова.

Перемолотые ингредиенты перемешивают. Затем полученной массой начиняют подготовленную баранью кишку. Важно обработать ее в течение первых минут после забоя животного.

Готовый асып можно подавать как отдельное блюдо. Одни предпочитают дополнительно его обжаривать, чтобы сделать оболочку более хрустящей. Другие же, следуя традициям предков, употребляют эти колбаски как холодную закуску.

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