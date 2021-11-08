Казахстанцы бьют рекорды по скупке валюты

Объем нетто-продаж обменными пунктами показал рост по всем популярным у казахстанцев валютам. Так, объем купленных казахстанцами за январь–сентябрь 2021 года долларов США превышает объем сданных в обменные пункты почти на 1,2 трлн тенге, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Объем нетто-продаж российских рублей за год также вырос на 32,5%, до 510,1 млрд тенге, а евро — сразу на 65,5%, до 214,4 млрд тенге за январь–сентябрь текущего года, сообщает Ranking.kz.

При этом по объему "чистых" продаж долларов обменными пунктами в регионах Алматы уступил лидерство Шымкенту: 289,2 млрд тенге против 406,5 млрд тенге соответственно.

В совокупности нетто-продажи двух южных мегаполисов составили 59,2% от всего объема по стране.

Как отмечают аналитики, по нетто-продажам обменными пунктами российских рублей наибольшие объемы традиционно наблюдались в регионах, граничащих с Россией — Восточно-Казахстанской (76,2 млрд тг), Западно-Казахстанской (63,7 млрд тг) и Павлодарской (61,5 млрд тг) областях.

На долю этих регионов пришлось 39,5% всего объема нетто-продаж рублей по РК.

По нетто-продажам евро лидирует Алматы, на который пришлась треть всего объема по РК — 71,5 млрд тенге. Следом идут Нур-Султан (31,6 млрд тг) и Шымкент (29,7 млрд тг).

Официальный обменный курс доллара США в среднем за сентябрь 2021 года составил 425,51 тенге за 1 дорллар, что на 0,1% выше по сравнению с августом текущего года и на 0,4% — по сравнению с сентябрем 2020-го.

Российский рубль за месяц подорожал на 1%, а за год — на 4,5%, до 5,84 тг за 1 RUB.

Курс евро по сравнению с августом 2021 года и сентябрем 2020 года вырос лишь на 0,1%, составив в среднем за сентябрь 2021 года 501,32 тенге за 1 EUR.