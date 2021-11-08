В Алматы убили и подожгли девушку – комментарий ДП

В одном из жилых комплексов Алматы убили девушку, сообщает Zakon.kz.

О трагедии стало известно из социальных сетей.

Было совершено убийство девушки. Сначала задушили – потом подожгли. Мы много раз говорили участковым, что в посуточных квартирах притоны и ад. Но жильцов все игнорируют. Сейчас участковые говорят, что это была проститутка, – отмечает автор публикации в @zhaloby.almaty.

Тем временем в полиции уточнили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99, ч. 2 УК РК и находится в производстве УП Медеуского района.

Создана специальная следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, личность которого установлена, – заявили в ведомстве.

Информация о том, что потерпевшая являлась женщиной легкого поведения, не соответствует действительности, – добавили в ДП.

"Обстоятельства и мотив преступления устанавливаются", – заключили в пресс-службе.