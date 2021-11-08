Курс доллара снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 428,45 тг, снизившись на 1,31 тг, передает Zakon.kz.





В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,7-430,1 тг, евро – по 495,5-497,5 тг, российский рубль – по 6,01-6,06 тг.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 8 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,96%, составив $82,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 1,11% – до $83,66 за баррель.