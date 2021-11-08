Павлодарский "Ромео" по ошибке закидал камнями чужое окно

Житель Павлодара заплатил штраф за то, что кидал камни в окна, передает Zakon.kz.

В полицию обратилась девушка, рассказав, что неизвестный мужчина подошел к ее дому и кидает ей в окна камешки. Прибывшим на вызов стражам порядка мужчина объяснил свой поступок тем, что перепутал окна. Он считал, что пришел к своей возлюбленной и кидал камешки в окна, пытаясь вызвать ее на улицу.

За нарушение спокойствия мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство по ст. 434 КРКоАП.

Кроме того, в ДП Павлодарской области сообщили о другом случае правонарушения. Инцидент случился 7 ноября утром. От продавца магазина поступила жалоба в полицию, что покупатель пришел в магазин и устроил конфликт: кричал, оскорблял посетителей.

Прибывшие на место происшествия полицейские составили в отношении скандального покупателя административный протокол по ст. 434 КРКоАП.

Как было установлено, причиной такого поведения покупателя стало отсутствие на прилавке желаемого молочного изделия.

После инцидента покупатель принес свои извинения продавцу.