Aster.kz запускает уникальный сервис проверки автомобиля по госномеру или VIN-коду

Впервые в Казахстане покупатели автомобилей с пробегом получат возможность узнать о автомобиле гораздо больше, чем говорит продавец при сделке. Новый сервис Aster Check позволяет проверить автомобиль по госномеру или Vin-коду и за две минуты получить данные о количестве владельцев, историю ДТП, реальность пробега на одометре, нахождение в залоге и многие другие факты из прошлой жизни автомобиля.

Уникальность данной услуге придает то, что Aster обладает своей собственной базой данных по техническому состоянию и пробегу автомобиля, собранных за более чем шесть лет работы компании на рынке автомобилей с пробегом. За это время в Aster проверили практически каждый четвертый из всех автомобилей в продаже с фиксацией технического состояния кузова и основных узлов.

Чтобы проверить любой автомобиль, необходимо ввести на сайте aster.kz его госномер, и система автоматически определит VIN-код автомобиля и покажет количество найденных записей во всех доступных базах. А получив полный отчет, каждый покупатель сможет проверить привлекательные, но не всегда правдивые слова продавца о "родном пробеге", "одном хозяине", "только на работу и обратно, в гараже стояла", "не бита, не крашена" и другие.

Кроме того, отчет Aster Check содержит информацию про наличие оплаты утилизационного сбора, что особенно важно для автомобилей, которые были ввезены в Республику Казахстан после 2016 года. Не для всех из них утилизационный сбор был оплачен при импорте, что означает большой риск для покупателя заплатить за автомобиль сумму до 3 млн тенге больше, чем изначально рассчитывалось.

Разработка сервисов, которые повышают прозрачность сделок на вторичном рынке – наш основной приоритет. Мы планируем кардинальные изменения в сторону честности и симметричности информация, которая позволит покупателям и продавцам заключать выгодные сделки, а бережное и внимательное отношение владельца к автомобилю справедливо должно быть отражено в его цене, - прокомментировал запуск продукта CEO aster.kz Илья Буланов.

Быть честным и открытым – официальная позиция компании, поэтому еще в 2020 году aster.kz впервые в истории продаж автомобилей с пробегом сделали открытым доступ к техническому состоянию автомобилей, и до сих пор aster.kz остается единственной компанией, которая не только не скрывает недостатки авто, но и дает бесплатную техническую гарантию на двигатель и коробку передач.

На aster.kz более 25 тыс. проверенных автомобилей, и большинство из них - это проверенные автомобили от частных лиц, которые так же хотят продавать свой автомобиль честно. Кроме проверки состояния автомобиля, aster.kz совершенно бесплатно предоставляет всем продавцам уникальные обзорные фото на 360 градусов и возможность оформления покупки продаваемых авто в кредит или рассрочку по условиям сразу нескольких банков-партнеров, что делает продажу через aster.kz не только быстрой, но и выгодной по цене, так как продвижение на aster.kz для продавцов бесплатное, – резюмировал глава компании.

Честный подход к продаже автомобилей с пробегом позволяет aster.kz увеличивать объемы продаж в два раза ежегодно и расширять дилерскую сеть – автосалоны aster.kz есть во всех крупнейших городах Казахстана (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Караганда, Атырау, Павлодар, Костанай и Усть-Каменогорск).

Посмотреть проверенные автомобили с пробегом и гарантиями можно на сайте и приложении aster.kz.