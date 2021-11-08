Назарбаев выразил соболезнования семье и родным Балахметова

Телеграмму соболезнования семье и родным Кажахмета Балахметова направил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz.

Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Кажахмета Балахметова, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елбасы.

Кажахмет Балахметович был человеком большого благородства и достоинства, посвятившим всю свою сознательную жизнь делу народного образования. Являясь министром просвещения КазССР на протяжении многих лет, он внес весомый вклад в развитие данной сферы. Наряду с этим, занимаясь общественной деятельностью, он заслужил искреннее уважение и признание людей. Его плодотворный труд отмечен высокими наградами. Уверен, что жизнь Кажахмета Балахметова всегда будет служить примером для подрастающего поколения, – говорится в телеграмме.

6 ноября стало известно, что на 96-м году жизни скончался бывший министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов.