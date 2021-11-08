Более 45 млн человек в мире находятся на грани голода – ООН

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в настоящее время на грани голода в мире находятся более 45 млн человек вместо предполагаемых 42 млн, о которых он говорил ранее в этом году, и 27 млн в 2019 году, передает Zakon.kz.

Десятки миллионов человек смотрят в пропасть. Из-за конфликтов, изменения климата и пандемии COVID-19 количество остро голодающих людей растет, и последние данные показывают, что сейчас более 45 млн человек находятся на грани голода, – приводит ТАСС слова Бизли.

По данным ВПП, в 43 странах мира люди вынуждены меньше есть или кормить не всех членов своих семей, а в некоторых случаях людям приходится употреблять в пищу саранчу, листву и кактусы.

Как уточняется, представители организации также обращают внимание на общемировой рост цен на продовольствие и топливо, который усугубляет ситуацию с голодом, особенно в бедных странах и регионах. В ВПП отметили, что в настоящее время они оказывают помощь рекордному числу людей – 139 млн человек в 85 странах мира, и для предотвращения голода в глобальных масштабах им требуется не менее 7 млрд долларов вместо 6,6 млрд долларов, о которых говорилось ранее.

Среди государств, где население испытывает острую нехватку продовольствия, ВПП выделяет Афганистан, Мадагаскар, Эфиопию, Сирию, Йемен и Южный Судан.

В конце июля ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Объединенных Наций выпустили доклад, в котором отмечается, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, которые включают 28 государств. Речь шла об Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.

По данным документа, всего в 2020 году в мире с острыми проблемами в области продовольственной безопасности столкнулись около 155 млн человек, что на 20 млн больше, чем в 2019-м. Тогда отмечалось, что более 41 млн человек в мире нуждаются в неотложной помощи, находясь на грани голода.