Причиной головных болей по утрам могут быть проблемы с дыханием - врач

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что головные боли по утрам могут быть связаны с положением тела во время сна или проблемами с дыханием, передает Zakon.kz.

Как заявил Мясников на телеканале "Россия-1" о том, что головная боль после пробуждения - это боль напряжения. В первую очередь стоит обратить внимание на положение тела во время сна - неправильная или неудобная поза, особенно для шеи, может привести к головной боли утром.

Еще одна распространенная причина головной боли по утрам - нарушения дыхания. Чаще всего это происходит в положении на спине, когда мягкое небо на короткое время перекрывает дыхательные пути, вызывая гипоксию.

Когда человек спит, особенно на спине, он храпит, а потом раз - он замолкает, потом жуткий всхрап, и опять, - пояснил Мясников.

Он добавил, что нарушение дыхания во сне может быть признаком серьезных болезней - сахарного диабета и гипертонии.