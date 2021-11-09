Число больных туберкулезом в ЗКО увеличилось в период пандемии

В Восточном Казахстане растет число больных туберкулезом. Врачи винят во всем пандемию: якобы все ресурсы были брошены на борьбу с коронавирусом, в то время как люди, зараженные палочкой Коха, недополучали медицинскую помощь, передает Zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", за девять месяцев число заболевших туберкулезом в регионе увеличилось на 22%.

В прошлом году у нас было в связи с тем, что пациенты обращались с немного запущенной формой туберкулеза, потому что они находились дома. Многие боялись ходить в больницу. Все силы были брошены на борьбу с коронавирусом. В связи с этим были пациенты с запущенной формой заболевания, - рассказал замглавного врача по по медицинской части областного фтизиопульмонологического центра Болатбек Елшибеков.

Выявить заболевших помогают экспресс-тесты. В области есть 13 спецаппаратов, которые за два часа могут диагностировать туберкулез.

Осторожность населения должна быть высокая, так как заражение детей идет от взрослых, то есть заболеваний ниоткуда не возникает у детей. От болезни этой никто не застрахован. Если раньше говорили. что заболевают социально незащищенные слои населения, то сейчас мы видим другую картину. То есть любой человек может столкнуться с данным заболеванием, - рассказала заведующая организационно-методическим отделом областного фтизиопульмонологического центра Гулжан Сейтахметова.

По мнению координатора НПО Елены Паплёвки, многим больным требуется также психологическая помощь, так как они нередко "подвергаются травле".

Буквально на той неделе приезжали с района. Человек несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. До сих пор у нас в обществе, и даже среди медицинских работников, встречается дискриминация. Что скрывать, когда это действительно так, - утверждает координатор.

Врачи рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью и не заниматься самолечением.