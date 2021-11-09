Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 950 тыс.

9 ноября 2021, 08:01
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 ноября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 122 случая. В Алматы заразившихся меньше – на 56 человек, в Костанайской области – на 36. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме Шымкента, Туркестанской и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 109,
  • в городе Алматы – 79,
  • в городе Шымкент – 16,
  • в Акмолинской области – 76,
  • в Актюбинской области – 4,
  • в Алматинской области – 61,
  • в Атырауской области – 9,
  • в ВКО – 50,
  • в Жамбылской области – 15,
  • в ЗКО – 10,
  • в Карагандинской области – 109,
  • в Костанайской области – 83,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангистауской области – 3,
  • в Павлодарской области – 133,
  • в СКО – 135,
  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтверждено 950 539 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в РК 1 991 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 87,
  • в городе Алматы – 128,
  • в городе Шымкент – 13,
  • в Акмолинской области – 126,
  • в Актюбинской области – 52,
  • в Алматинской области – 23,
  • в Атырауской области – 56,
  • в ВКО – 250,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 628,
  • в Карагандинской области – 123,
  • в Костанайской области – 259,
  • в Кызылординской области – 18,
  • в Мангистауской области – 10,
  • в Павлодарской области – 165,
  • в СКО – 30,
  • в Туркестанской области – 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 903 834 человека.



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