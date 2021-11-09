Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 950 тыс.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 ноября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 122 случая. В Алматы заразившихся меньше – на 56 человек, в Костанайской области – на 36. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме Шымкента, Туркестанской и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 950 539 случаев.
За этот же период в РК 1 991 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 903 834 человека.
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