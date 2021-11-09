Акмолинская область вышла из "красной" зоны по КВИ

Акмолинская область перешла из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 ноября 2021 года:

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.