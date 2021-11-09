Как за каменной стеной: самые надежные мужчины по знаку зодиака

Астрологи назвали пять самых надежных мужчин по знаку зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают эксперты, любовь – это прекрасно, но как долго она проживет, во многом зависит от характеристик партнера.

Эти парни всегда смогут обеспечить благополучие своей семье, – отмечается в сообщении "Пятого канала".

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Телец

Мужчины этого знака всегда стремятся к развитию, не сидят сложа руки. Они готовы брать на себя ответственность за семью и ее благополучие. Если им что-то не нравится, они будут менять жизнь к лучшему своими силами. В учебе они не так сильны, как хотелось бы, зато часто легко находят в жизни свое дело.

Лев

Львы любят жить красиво и ни в чем себе не отказывать. Их запросы высоки, но они умеют их удовлетворять самостоятельно. Такой мужчина всегда найдет себе занятие, за которое будут прилично платить. К тому же, он щедр и на семью тоже не поскупится.

Скорпион

У Скорпионов хорошо развито стратегическое мышление, они умны и умеют найти своим талантам достойное применение. Нередко такие мужчины становятся руководителями – их ценят за профессионализм и высокий уровень ответственности. В отношениях они так же надежны, как и в работе.

Весы

Мужчин этого знака отличает умение оказаться в нужное время в нужном месте. Они привыкли окружать себя успешными людьми, у которых есть чему поучиться. Всегда движутся вперед к цели и знают, как обеспечить себя и семью.

Козерог

Среди Козерогов часто встречаются трудоголики. Они никогда не останутся без работы – финансовое благополучие для них всегда на первом месте. Эти парни идут по жизни уверенно, преодолевая карьерную лестницу ступень за ступенью.