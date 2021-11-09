4-5 ноября в Каспийском университете прошла XII международная конференция "Доказательства и доказывание в административном праве", передает Zakon.kz.

Конференция была организована Германским обществом по международному сотрудничеству, Каспийским университетом и НИИ публичного права Каспийского университета.

В работе конференции в офлайн- и онлайн-режиме приняли участие представители 13 стран.

Среди выступавших – председатель и судьи конституционных и высших административных судов различных федеральных земель ФРГ, судья Федерального административного суда Австрии, заместитель председателя Верховного суда Азербайджана, председатель коллегии по административным делам Верховного суда Латвии, судьи верховных и местных судов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, ФРГ.

В работе конференции также приняли участие ученые, адвокаты, представители международных организаций из Казахстана, Азербайджана, Греции, Литвы, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ФРГ.

На мероприятии были обсуждены различные вопросы института доказательств и доказывания в административном процессе и административной процедуре: средства и бремя доказывания, исследование и оценка доказательств, их относимость и допустимость, особенности доказывания в определенных категориях дел и при применении современных коммуникационных технологий, потенциал и процессуальная регламентация Amicus curiae в административном судопроизводстве и др.

Тематика конференции была особенно актуальной в связи с введением в действие в Казахстане Административного процедурно-процессуального кодекса. Присутствующие в качестве слушателей судьи и государственные служащие, эксперты и студенты из различных регионов Казахстана получили возможность ознакомиться с зарубежным опытом, существующими проблемами и подходами к их решению.

В завершении конференции была презентована и обсуждена Концепция создания Ассоциации административистов Евразии.