В каком формате пройдет Матч звезд КХЛ-2022

15-16 января 2022 года в Челябинске пройдет Неделя звезд КХЛ, передает Zakon.kz.

Формат проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги-2022 претерпел изменения. Турнир будет проходить по системе три на три с делением по географическим регионам. Болельщики смогут выбрать одного вратаря, одного защитника и двух нападающих (матч 3х3) по принадлежности к географическим регионам, сообщает официальный сайт КХЛ.

В команду "России" могут попасть только россияне, в коллектив "Северной Америки" – хоккеисты из США и Канады, в состав "Скандинавии" – представители Дании, Швеции и Финляндии, а в сборную "Евразии" – все остальные хоккеисты.

Также изменилось расписание звездного уикэнда. 15 января состоится первая часть мастер-шоу звезд КХЛ, а также полуфиналы турнира. На следующий день – продолжение показательного шоу, матч за третье место и финал.

Куандык Шынасилов