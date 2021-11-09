Сотрудники Комитета транспорта создали ОПГ 

В Казахстане пресечена деятельность ОПГ, которая делала формальные техосмотры, передает Zakon.kz.

Для этого по всей стране на подставных лиц было оформлено 28 фирм, которые существовали лишь "на бумаге".

По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали, и соответственно, они не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как требует этого действующее законодательство, – сообщили в пресс-службе Антикора.

Преступную группу возглавили должностные лица Комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущение подобных фактов.

С 2017 года по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ подделало более 260 тыс. диагностических карт. Такая "услуга" занимала всего 5 минут и стоила 2 тыс. тенге за одно автотранспортное средство.

В ходе следствия будет дана правовая оценка и действиям владельцев автотранспортных средств, обратившихся к услугам этих лиц.