Когда завершат строительство развязки на аэропортовском кольце в Алматы

Жители Алматинской области жалуются на пробки, которые образуются на Кульджинском тракте из-за строящейся развязки на пересечении с ул. Бухтарминская, передает Zakon.kz.

Фотографии и видео с километровыми пробками граждане размещают в различных Instagram-пабликах.

На Кульджинке пробка сильная, буквально два часа стоим, люди сходят с автобусов, из машин пешком идут километры... На работу опоздали. Пробка, начиная с поселка Панфилова, в сторону города (Алматы. – Прим. ред.), – говорится в сообщении krispi.almaty со ссылкой на одного из жителей Алматинской области.

Под публикацией от 3 ноября другие жители области рассказали, во сколько им приходится выезжать, чтобы не опоздать на работу.

"Моя подруга живет там. Чтобы этого всего не видеть, выезжает в 06:00", "В 05:00 встаю. Если опоздаю, то пробка, как всегда, на Кульджинке – с Панфилово", "Это все из-за строящейся развязки. Вчера там ехал, оставили одну полосу в сторону города", "Действительно, хоть в 05:00 выезжаешь, опаздываешь все равно на работу", – написали они.

В ночь на 3 ноября в Алматы и Алматинской области выпал снег.

Каждый день езжу из области в Алматы. Выезжать приходится ни свет ни заря, чтобы не опоздать на работу. В тот день, когда выпал снег, мы простояли в пробках около двух часов, если не больше. В итоге опоздала на работу почти на час. Пробки уже достали – они километровые порой! Когда уже закончится строительство развязки? – сетует одна из жительниц Алматинской области.

Фотографии сделаны утром 9 ноября

Напомним, что работа по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом началась в июле 2019 года. Изначально планировалось, что оно завершится в феврале 2022 года. Но в январе 2020 года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщал, что развязку должны сдать в декабре 2021 года.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат Алматы, в ведении которого находится строительство развязки.

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом" выполняются согласно графику, по мере изъятия земельных участков для государственных нужд и выделения бюджетных средств. В настоящее время в рамках строительства транспортной развязки выполнены работы по устройству объездных дорог, сооружению всех 14 опор, сооружению эстакады №1 по северной стороне. Ведутся работы по сооружению тоннельной части, устройству армогрунтовых подпорных стен, сооружению эстакады №2 по южной стороне, переустройству инженерных сетей. пресс-служба Управления городской мобильности

В ведомстве отметили, что до конца этого года планируется открыть движение по северной эстакаде по Кульджинскому тракту.

До конца текущего года планируется открыть движение по северной эстакаде по Кульджинскому тракту, что намного улучшит организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом. Кроме того, в первом полугодии 2022 года планируется открытие движения во всех направлениях. Завершение объекта "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом" запланировано на четвертый квартал 2022 года. пресс-служба Управления городской мобильности

Современный многоуровневый путепровод с четырех- и шестиполосным движением призван разгрузить данный участок трассы, связывающей ВОАД с дорогой в аэропорт. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 м, а туннеля по ул. Бухтарминской – 570 м. При благоустройстве прилегающей территории будет высажено 750 деревьев, – сообщили в мае 2021 года в пресс-службе акимата Алматы.