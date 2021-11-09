20 многопрофильных больниц построят в Казахстане

На заседании Инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и здравоохранения, передает Zakon.kz.

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев и председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложили о статусе инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики РК, – говорится в сообщении primeminister.kz.

С 2014 года привлечено 780 млрд тенге, в том числе 150 млрд тенге за девять месяцев. В эксплуатацию введено 126 объектов ВИЭ с суммарной мощностью генерации энергии в объеме 1975 МВт, создано более 2 тыс. постоянных рабочих мест. 41% электроэнергии от ВИЭ производится на солнечных электростанциях, 35% – на ветроэлектростанциях, 23,8% – на малых гидроэлектростанциях.

Как отмечается, к 2030 году долю ВИЭ в структуре генерации электроэнергии планируется увеличить с имеющихся 3% до 15%. Для достижения этого показателя необходим ввод 7 ГВт новых мощностей ВИЭ, что позволит привлечь в отрасль инвестиции в объеме 3 трлн тенге.

В настоящее время правительством Казахстана достигнуты договоренности с арабской компанией ADQ и французской компанией Тotal Energies. Крупномасштабные проекты предполагают поэтапное введение 5 ГВт новых мощностей ВИЭ в ближайшие 10 лет. Реализация совместных инвестпроектов позволит снизить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу на 8 млн тонн, производить дополнительно 20 млрд кВт·ч зеленой энергии и создать 3 тыс. рабочих мест, – следует из сообщения.

Для создания благоприятных условий для инвесторов на базе Расчетно-финансового центра предлагается внедрить принцип "Единого окна", урегулировать вопрос заключения двусторонних контрактов между энергопроизводящей организацией, использующей ВИЭ, и потребителями, а также упростить процедуру оформления арбитражного соглашения с целью защиты интересов инвесторов.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой доложил об инвестпроектах по развитию инфраструктуры здравоохранения.

В течение четырех лет в Казахстане планируется построить 20 многопрофильных больниц и две научно-инновационные многопрофильные клиники.

Глава правительства поручил обеспечить своевременную и качественную реализацию запланированных проектов в сфере возобновляемой энергетики и здравоохранения. Всем государственным органам, акиматам регионов и субъектам квазигосударственного сектора дано поручение продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций, – резюмируется в сообщении.