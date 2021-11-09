Овечкин переписал рекорд в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 741 шайбу в НХЛ, в матче регулярного чемпионата против "Баффало", сообщает Zakon.kz.

Этот показатель позволил 36-летнему россиянину подняться на четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги:

Уэйн Гретцки (Канада) – 894 гола (1487 матчей) Горди Хоу (Канада) – 801 (1767) Яромир Ягр (Чехия) – 766 (1733) Александр Овечкин (Россия) – 741 (1209) Бретт Халл (США) – 741 (1269)

Эта шайба вывела Александра Овечкина на первую позицию в гонке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона. У него на текущий момент 11 голов, за ним расположились Леон Драйзайтль (10) и Тайлер Бертуцци (9).

Куандык Шынасилов