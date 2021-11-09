Токаеву доложили о работе по модернизации судебной системы

Президент принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Zakon.kz.

Глава государства был проинформирован о работе по модернизации судебной системы, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Председатель Верховного суда рассказал о результатах действия Административного процедурно-процессуального кодекса за четыре месяца. По его словам, введение нового кодекса призвано изменить мышление и усилить дисциплину чиновников.

Жакип Асанов также доложил президенту о внедрении альтернативных способов разрешения споров, продвижении новых проектов против коррупции, обеспечении единообразной судебной практики и реальной состязательности сторон в уголовном процессе.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что проводимые правовые реформы должны в полной мере обеспечивать верховенство закона, способствовать повышению уровня защиты прав граждан и повышению доверия общества к судебной ветви власти, – следует из сообщения.