Домовой на маникюр пришел – видео с лаком напугало казахстанцев

9 ноября 2021, 13:36
Фото: кадр из видео

Видео с катающимся по полу лаком для ногтей напугало казахстанцев, передает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в Instagram-паблике taldykorganec.7282.

В одном из салонов города (Талдыкорган. – Прим. ред.) происходило непонятное, – говорится в описании видеоролика.

Некоторых то, что происходило на видео, напугало.

"Жуть какая",

"Полтергейст",

"Что делать и как с этим бороться?" – написали они.

Других ролик позабавил.

"Домовой на маникюр пришел",

"Вызывайте битву экстрасенсов",

"Ничего страшного, это приведение",

"Призрак, который хотел покрасить ногти",

"Хоть что-то новое в Талдыке произошло", – посмеялись комментаторы.

Третьи объяснили, почему такое могло произойти.

"Кафель кривой",

"За ниточку потихоньку тяните",

"Нитку намотали и тянут. Отсюда и пробуксовки флакончика", – пояснили они.


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