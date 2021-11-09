Месси возобновил тренировки в Южной Америке

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел первую тренировку со своими товарищами. Это произошло в рамках подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает Zakon.kz.

Футболист "ПСЖ", который сейчас восстанавливается от травмы колена, принял участие в тренировочных занятиях с другими игроками аргентинской команды.

Пока под большим вопросом участие Месси в матче с Уругваем, который состоится 13 ноября. Если Лионель успеет восстановиться, то он сможет выйти 17 ноября к главному поединку этого отборочного раунда – против Бразилии.

Куандык Шынасилов