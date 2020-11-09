Новый перинатальный центр построят в Алматы

Группа компаний "Керуен" дала старт строительству в Алматы нового перинатального центра.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству компании в рамках государственно-частного партнерства с акиматом Алматы и при поддержке Фонда "Даму".

Финансирование организовано АО "Нурбанк".

Центр будет оснащен самым современным оборудованием и сможет значительно увеличить возможности по родовспоможению и ведению беременности в клинике "Керуен Медикус".

Также в центре, в сотрудничестве с немецкими и корейскими клиниками-партнерами, будет организовано обучение наших специалистов передовым технологиям и знаниям. Такое партнерство даст нашим врачам возможность проходить практику в ведущих зарубежных клиниках у лучших специалистов в этой отрасли.

В стенах нового центра будет трудоустроено более 150 медицинских работников.