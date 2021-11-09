Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на 10 ноября предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.

Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь восток, центр и юг страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части страны ветер усилится, на севере – с низовой метелью. На западе и севере возможен туман, на северо-западе – гололед. РГП "Казгидромет"

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-западе области порывы до 25 м/с.

В Акмолинской области ночью на северо-западе, днем на большей части синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях на северо-западе – туман, на западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области – усиление ветра до 17-22 м/с, порывы до 25 м/с.

Днем на западе Мангистауской области – туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Актюбинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается гололед, на северо-востоке, востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Павлодарской области ветер усилится до 18 м/с.

Ночью и утром на горные районы Жамбылской области опустится туман.