Серийный квартирный вор задержан в Алматы

В Алматы задержан подозреваемый в серии квартирных краж, сообщает Zakon.kz.

38-летний житель Алматинской области подозревается в шести квартирных кражах в городе.

Убедившись, что хозяев нет дома, мужчина отжимал окна в частных домах и забирал деньги, электронику, ювелирные изделия. Задержан был после очередной кражи. В ходе обыска его жилища были изъяты отмычки, мобильные телефоны, sim-карты различных операторов и банковские карты.

Выяснилось, что он ранее уже был судим.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленника. По всем фактам возбуждены уголовные дела и объединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 3 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков