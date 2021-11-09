Казахстанки стали первыми на международном турнире по тхэквондо

Казахстанская команда по тхэквондо заняла первое место в общекомандном зачете международного турнира, сообщает Zakon.kz.

Турнир 2021 COAS Pakistan Open Taekwondo Championships проходил в пакистанском Исламабаде, передает Olympic.kz.

В соревнованиях класса G-1 казахстанские тхэквондистки завоевали шесть золотых и одну серебряную медали.

Чемпионками турнира стали Айдана Едильбаева (до 46 кг), Нурай Бауыржанова (до 49 кг), Жадыра Хайруллина (до 62 кг), Нурай Хусайнова (до 67 кг), Жансель Дениз (до 73 кг) и Айгуль Елубай (свыше 73 кг). Диана Абсенова (до 62 кг) завершила выступление с серебряной наградой.