Темпы восстановления экономики Казахстана ускорились – Мамин

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-октябрь 2021 года, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О развитии экономики, денежно-кредитной политике, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального Банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Глава правительства отметил, что экономика Казахстана продолжает сохранять уверенный темп роста. По итогам десяти месяцев рост ВВП составил 3,5%.

Продолжается стабильный рост производства в реальном секторе. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,3%. Рост отмечается в машиностроении на 19,5%, в т.ч. автомобилестроении – на 23,4%, производстве локомотивов и вагонов – 59,0%, стройматериалов – 9,3%, фармацевтике – 33,6%, пластмассовых изделий – 36,5%, производстве одежды – 11,4%, мебели – 11,8%, готовых металлических изделий – 16,4%.

Благодаря постепенным карантинным послаблениям наблюдается восстановление деловой активности в секторе услуг с ростом до 3,4% за счет высокой динамики в услугах связи (+12,9%) и торговле (+9,5%).

Строительная отрасль выросла на 7,6%. За 10 месяцев в стране введено в эксплуатацию 11,6 млн кв. м жилья, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжилось постепенное восстановление роста инвестиций, составив 2,5%, а без учета горнодобычи – на уровне 14%.

Высокие показатели роста инвестиций в основной капитал отмечены в строительстве (+120,6%), обрабатывающей промышленности (+78,6%), сельском хозяйстве (+41,9%), торговле (+31,4%), операциях с недвижимостью (+17,4%), финансовой деятельности (+12,1%).

По итогам января-октября Алматинская и Жамбылская области, города Нур-Султан и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем семи основным макропоказателям, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области и Алматы – по шести показателям, Кызылординская и Северо-Казахстанская области – по пяти показателям.

Наименьшие показатели достигнуты в Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

Глава правительства поручил продолжить работу по сдерживанию роста цен на продовольственные товары, обеспечить поддержку отечественного производства, привлечение инвестиций, продвижение экспорта, сохранение занятости населения и создание постоянных рабочих мест.