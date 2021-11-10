Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11-13 ноября, передает Zakon.kz.

Очередной cеверо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель.

Лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода преимущественно без осадков. С вторжением западного антициклона и по мере его смещения в восточном направлении ожидается незначительное понижение температуры воздуха, – сообщили в РГП "Казгидромет".