Водитель сбил насмерть пешехода и получил 2,5 года лишения свободы в Кызылорде

В Кызылорде водитель автомашины с российским учетом совершил наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

11 октября 2020 года житель областного центра на одной из центральных улиц Кызылорды на автомашине Toyota Corona Premio с российским учетом сбил пешехода. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

По результатам досудебного расследования уголовное дело было направлено в суд. Приговором городского суда №2 водитель признан виновным по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан с назначением наказания в виде лишения свободы (два года и шесть месяцев) и лишения права управления транспортным средством сроком на пять лет, пишет официальный сайт МВД РК.

Кроме того, суд обязал водителя возместить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в общей сумме 9 820 190 тенге.