Обратить внимание на ситуацию с промышленной безопасностью призвал депутат

Депутат Сената парламента Сергей Ершов обратил внимание правительства на ситуацию с безопасностью на промышленных предприятиях страны. На шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" 7 ноября произошла авария, в результате которой погибли шесть горняков и двое пострадали, передает корреспондент Zakon.kz.

В депутатском запросе, адресованном премьер-министру страны Аскару Мамину, на пленарном заседании Сената Сергей Ершов отметил, что опасность возникновения аварий на промышленных предприятиях страны по-прежнему остается на высоком уровне.

По данным сенатора, за последние 10 лет аварийность во всех подразделениях металлургической компании "АрселорМиттал Темиртау" выросла.

За это время на угольных шахтах компании произошло 23 аварии, в которых пострадал 41 человек, из них 19 погибли. Это не считая двух крупных аварий в 2006 и 2008 годах, где погиб 71 шахтер, – констатировал парламентарий.

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Депутат считает, что сейчас важно принять меры на правительственном уровне, чтобы улучшить состояние промышленной безопасности как на этом предприятии, так и в масштабах всего государства.

Сенатор также отметил, что в компании есть ряд проблемных вопросов, касающихся невыполнения инвестиционных обязательств, отсутствия должных социальных гарантий работников, недофинансирования модернизации оборудования, оттока квалифицированных кадров, а также невыполнения обязательств по снижению выбросов вредных веществ.

Просим правительство на своем отдельном заседании рассмотреть состояние отрасли в целом и "Арселора" в частности, призвав к неукоснительному соблюдению взятых обязательств и исключению условий, способствующих росту аварийности и смертельному травматизму. Также предоставить конкретные и системные меры по обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также меры по пересмотру инвестиционного соглашения с "Арселор" в сторону улучшения социального положения работников и экологической обстановки в регионе, – сказал Ершов.

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В завершение он добавил, что при рассмотрении этих вопросов безопасность граждан должна стать основным приоритетом в производственных и экономических аспектах предприятий. А требования промышленной безопасности на опасных производственных объектах должны определяться в качестве главенствующих, общепризнанных и неотъемлемых на всех этапах и во всех отраслях и сферах деятельности.

Оксана Скибан, Нур-Султан