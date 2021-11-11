В Туркестанской области полицейские нашли в поле пропавшего 12-летнего ребенка, передает Zakon.kz.

По словам матери, мальчик, который имеет проблемы со здоровьем, около полудня вышел из дома и не вернулся. Вначале родные пытались самостоятельно найти пропавшего мальчика. Однако плохие погодные условия затруднили поиски. В итоге они обратились за помощью к полицейским.

На поиски ориентировали весь личный состав районного отдела полиции в полном составе. В них также приняли участие около 100 волонтеров и жителей села. Они обыскали все близлежащие территории от одного края до другого. Кроме того, создали специальную поисковую группу из числа квалифицированных специалистов и направили ориентировку с приметами мальчика, в том числе в соседний отдел полиции. Полицейские определили круг знакомых и родственников 12-летнего ребенка, проживающих в районе, с которыми он тесно общался, а также проверили направления, куда мог отправиться ребенок. Стражи порядка с фотографией пропавшего подростка опросили водителей такси, автобусов, работников авто- и железнодорожных станций, обошли рестораны, кафе, магазины, рынки и другие места массового скопления людей, – сообщили в ДП Туркестанской области.

Мальчика нашли в поле. Голодного и замерзшего ребенка заметил один из местных жителей и сообщил полицейским.

Как выяснили полицейские, игравший дома подросток вышел на улицу, заблудился из-за пыльной бури и ушел в сторону поля. С наступлением ночи мальчик переночевал в стоге сена. Ребенку оказана вся необходимая помощь.