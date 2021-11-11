Стивен Джеррард возвращается в АПЛ

Экс-футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард стал главным тренером клуба "Астон Вилла", сообщает Zakon.kz.

41-летний Джеррард сменил на этом посту Дина Смита, который ушел в отставку после пятого поражения подряд клуба из Бирмингема.

Последним местом работы Стивена Джеррарда был "Глазго Рейнджерс", с которым он стал чемпионом Шотландии. А до "Глазго" он год стажировался в молодежной команде "Ливерпуля".

"Астон Вилла" на данный момент в Чемпионате АПЛ занимает 16-е место из 20, в ее активе 10 очков.

Куандык Шынасилов