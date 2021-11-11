Водителей просят воздержаться от дальних поездок на северо-запад страны

12-14 ноября 2021 года в западных, северо-западных и северных регионах ухудшатся погодные условия, сообщает Zakon.kz.

Комитет автомобильных дорог МИИР РК обратился к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок.

Северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. С вторжением западного антициклона, и по мере его смещения в восточном направлении, ожидается незначительное понижение температуры воздуха и усиление ветра с порывами до 15-22 м/с. пресс-служба РГП "Казгидромет"