В Казахстане утвердили стандарты аккредитации медицинских организаций

12 ноября 2021, 09:49
Фото: pixabay

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 5 ноября 2021 года утверждены стандарты аккредитации медицинских организаций, сообщает Zakon.kz.

Для прохождения аккредитации медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, обеспечивают:

  • доступность и качество медицинской помощи;
  • оказание доврачебной, первичной медико-санитарной, специализированной либо скорой медицинской помощи населению;
  • организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения;
  • организацию и осуществление динамического наблюдения за лицами, страдающими хроническими заболеваниями;
  • совершенствование деятельности и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
  • преемственность с другими организациями здравоохранения и межведомственное взаимодействие;
  • диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, а также травм, отравлений или других неотложных состояний;
  • обращение лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Кодексом;
  • применение медицинских информационных систем при документации процедур ухода и лечения;
  • ведение документации в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях;
  • охрану семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе планирование семьи (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
  • профилактические мероприятия и выявление факторов риска (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
  • скрининговые исследования на раннее выявление заболеваний (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
  • повышение уровня осведомленности населения о широко распространенных патологических состояниях и формирование здорового образа жизни (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
  • иммунизацию против основных инфекционных заболеваний (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
  • гигиеническое обучение населения и разъяснительную работу по безопасному водоснабжению и рациональному питанию населения (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
  • санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в очагах инфекционных заболеваний (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи).

В свою очередь медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарозамещающих и стационарных условиях, обеспечивают:

  • доступность и качество медицинской помощи;
  • оказание специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи населению;
  • организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения;
  • организацию и осуществление динамического наблюдения за лицами, страдающими хроническими заболеваниями;
  • совершенствование деятельности и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
  • преемственность с другими организациями здравоохранения и межведомственное взаимодействие;
  • диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, а также травм, отравлений или других неотложных состояний;
  • обращение лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Кодексом;
  • применение медицинских информационных систем при документации процедур ухода и лечения;
  • ведение документации в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях;
  • осмотр врача, консультации профильных специалистов по медицинским показаниям;
  • диагностические услуги, в том числе лабораторные и патологоанатомические (гистологические исследования операционного и биопсийного материала, цитологические исследования) согласно протоколам диагностики и лечения;
  • лечение основного заболевания, послужившего причиной стационарозамещающей терапии, с использованием лекарственных средств и хирургических операций;
  • проведение гемодиализа и перитонеального диализа;
  • проведение химиотерапии и лучевой терапии (в случае оказания онкологической помощи);
  • медицинскую реабилитацию (в случае оказания медицинской реабилитации);
  • организацию стационара на дому при острых и хронических состояниях, которые не позволяют пациенту самостоятельно посетить поликлинику;
  • обеспечение пациентов кровью, ее компонентами;
  • организацию паллиативной медицинской помощи и сестринского ухода (в случае оказания паллиативной медицинской помощи).

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2021 года.


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