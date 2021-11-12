В Казахстане утвердили стандарты аккредитации медицинских организаций

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 5 ноября 2021 года утверждены стандарты аккредитации медицинских организаций, сообщает Zakon.kz.
Для прохождения аккредитации медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, обеспечивают:
В свою очередь медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарозамещающих и стационарных условиях, обеспечивают:
Приказ вводится в действие с 21 ноября 2021 года.
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