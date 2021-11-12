Королеву Великобритании Елизавету II заподозрили во взвешивании гостей для учета съеденной пищи, передает Zakon.kz.

На такие выводы подтолкнул выход фильма о принцессе Диане, в котором демонстрировалась данная королевская традиция.

О странной традиции, связанной со взвешиванием королевских гостей, напомнила картина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" чилийского режиссера Пабло Ларраина. Фильм, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, посвящен жизни Дианы перед разводом с принцем Чарльзом, говорится в публикации Daily Mirror.

Отмечается, что в одном из эпизодов принцесса приезжает в Сандрингемский дворец на празднование Рождества. После прибытия ей приходится встать на весы, чтобы узнать точный вес. Такую же процедуру она должна пройти при отъезде из резиденции.

Королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала, что при короле Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Эдуарде VII, который приходился Елизавете II прадедом, посетителей действительно взвешивали до и после приема во дворце. Таким образом монарх проверял, что его гости хорошо кушали и за время застолья прибавили в весе.

Сьюард не исключила, что Елизавета II продолжает традицию, но доподлинно это неизвестно.