Почему стоит выбрать WiFi 6 от TP-Link

Возможно, вы много читали о WiFi 6 и не можете дождаться обновления.

Может быть много причин, почему стоит купить роутер WiFi 6: · он быстрее; · позволяет больше подключений и остается стабильным, несмотря на интенсивное использование; · он экономит время автономной работы для мобильных устройств; · он не устареет в течение ближайшего времени.

Выдающаяся производительность

Продукты TP-Link WiFi 6 имеют превосходную производительность благодаря своим передовым технологиям.

Например, игровой WiFi 6 роутер Archer AX11000 является одним из самых быстрых игровых маршрутизаторов в мире. Три полосы WiFi позволяют выделить одну полосу для игрового трафика, в то время как остальные две полосы обеспечивают высокоскоростной WiFi для остальной части дома, в итоге обеспечивая суммарную канальную скорость до 11 Гбит/с.

Archer AX23 предоставляет скорость до 1,8 Гбит/с, он идеально подходит для потоковой передачи 4K и загрузки больших файлов. Практические тесты лаборатории TP-Link показали, что Archer AX23 превосходит своих прямых конкурентов шести ведущих брендов - по скорости, производительности покрытия, при этом потребляя меньше электроэнергии.

Касательно Archer AX10 – эта модель может быть хорошим выбором, если у вас ограниченный бюджет для приобретения роутера. Archer AX10 является первым продуктом, предлагающим технологию WiFi 6 по цене, аналогичной маршрутизатору WiFi 5 со скоростью до 1500 Мбит/с – насладитесь всеми преимуществами WiFi 6 по самой низкой цене.

Потребительский Wi-Fi бренд No1 в мире

Основанная в 1996 году, TP-Link является глобальным поставщиком надежных сетевых устройств и аксессуаров, вовлеченных во все аспекты повседневной жизни. Компания неизменно оценивается аналитической фирмой IDC как поставщик продуктов WiFi No 1 в течение 10 лет*.

TP-Link поставляет дистрибуцию в более чем 120 стран и обслуживает сотни миллионов людей по всему миру. Обладая проверенным наследием стабильности, производительности и ценности, TP-Link курирует портфель продуктов, которые отвечают сетевым потребностям всех людей. Теперь, когда подключенный образ жизни продолжает развиваться, компания расширяется сегодня, чтобы превзойти требования завтрашнего дня.

*Согласно последнему опубликованному IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Report, Q4 2020 Final Release.

Если вы хотите быть в числе первых, кто испытает WiFi 6 и обновит свой домашний WiFi до нового уровня, выбирайте TP-Link!

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