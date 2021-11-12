Экс-глава УОЗ Алматы Надыров стал ректором медуниверситета

Ректором НАО "Медицинский университет Астана" назначен Камалжан Надыров – экс-руководитель Управления общественного здоровья Алматы, передает Zakon.kz.

Надыров Камалжан Талгатович назначен председателем правления – ректором НАО "Медицинский университет Астана". пресс-служба Министерства здравоохранения РК

"Медицинский университет Астана" является одним из самых крупных медицинских вузов страны, расположенных в столице.

Камалжан Надыров родился в 1983 году в Алматы.

С 2007 по 2014 год – работал в Научном центре урологии им. Б.У. Джарбусынова клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора.

В структуре Министерства здравоохранения работает с 2014 года. Занимал должность заместителя директора Департамента стандартизации медицинских услуг.

С 2016 по 2017 год – возглавлял Республиканский диагностический центр – директор филиала University Medical Center.

С 2017 по 2018 год – руководитель Управления здравоохранения города Астана.

С марта 2018 по март 2019 года – руководитель Управления общественного здравоохранения города Астана.

С 2019 по 2020 год – вице-министр здравоохранения РК.

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С июня по октябрь 2020 года – руководитель Управления общественного здоровья Алматы.

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С 2020 года работал в должности руководителя Национального научного центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.

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