Казахстан договорился с Китаем о восстановлении работы пропускных пунктов на границе

Китайская сторона намерена увеличить количество железнодорожных составов в направлении Казахстана и принять простаивающие грузы на казахстанской стороне. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает Zakon.kz.

11 ноября прошли переговоры в режиме видеоконференцсвязи между заинтересованными государственными органами РК и КНР по вопросу функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в условиях COVID-19.



Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, китайскую сторону – заместитель председателя народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Лю Сушэ.

Стороны договорились принять совместные меры по увеличению пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска казахстанско-китайской государственной границы, проведению противоэпидемических мероприятий в отношении автотранспортных средств и грузов.

Китайская сторона отметила, что для восстановления деятельности пункта пропуска "Калжат" – "Дулаты" на ее стороне необходимо провести дополнительные строительные работы для обеспечения противоэпидемической безопасности пунктов пропуска.

При этом народное правительство СУАР КНР сообщило о готовности восстановить деятельность автомобильного пункта пропуска "Майкапчагай – Зимунай" на казахстанско-китайской границе при условии соблюдения строгих мер санитарно-эпидемиологического контроля.

Кроме того, китайская сторона подтвердила намерение в ближайшее время увеличить количество железнодорожных составов в направлении РК и принять простаивающие грузы на казахстанской стороне.