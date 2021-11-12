Нам нужны самолеты, старые непригодны – глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин рассказал о нехватке самолетов для проведения спасательных работ, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день в МЧС есть только вертолетная авиация. Ни одного воздушного судна, имеющего право и возможность подниматься в небо, именно самолетов у нас нет. Все они уже пришли в негодность, – заявил глава МЧС во время правительственного часа в Сенате.

По его словам, Казахстану необходимо иметь собственные самолеты, чтобы в случае экстренной необходимости при авариях и ЧС перебрасывать силы и средства в нужный регион. И этот вопрос Ильин поднимал перед главой государства.

Министр напомнил, что в этом году МЧС Казахстана направляло два вертолета для тушения пожара в Турции. И казахстанским спасателям приходилось делать переброску вертолетов в 4,5 тыс. км только в одном направлении.

Что касается технического содержания, то на вооружении у нас вертолеты европейского класса Е-145, которые применяются как для поисково-спасательных работ, так и для санитарной авиации, патрулирования авиалесоохраны. Кроме того, буквально на днях выезжала комиссия по приемке очередного вертолета в Германию. Мы договорились о том, что там будет проведена подготовка летчиков-инструкторов, которые бы занимались непосредственно подготовкой и переобучением в Казахстане, –добавил Юрий Ильин.

Он добавил, что к концу года МЧС получит шесть бортов МИ-8 МТ, а в следующем – еще пять.

Ранее на правительственном часе глава МЧС рассказал о ситуации в Карагандинской области, где на одной из шахт произошел взрыв. Он пообещал, что к концу дня все завалы там разберут.

Тамила Языкова, Нур-Султан