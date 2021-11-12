Volkswagen врезался в частный дом после ДТП в Уральске – есть пострадавшие

В Уральске Volkswagen Passat врезался в частный дом после ДТП с "ВАЗ-2114", передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, столкновение двух авто произошло 12 ноября примерно в 12:00 на пересечении улиц Лермонтова и Кирова.

В результате столкновения автомашина Volkswagen Passat, врезавшись в газовую трубу, подведенную к дому, повредила наружную стену и окно дома. Пострадавшие пассажиры автомашины Volkswagen Passat 1990 г.р. и 2015 г.р. доставлены в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить подробные обстоятельства произошедшего. пресс-служба ДП ЗКО